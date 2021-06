Salernitana: la Regione Campania finanzierà i lavori all'Arechi

Per consentire la partecipazione al campionato di serie A della Salernitana neopromossa, la Regione Campania ha deciso di finanziare gli interventi di adeguamento funzionale e normativo dello stadio Arechi.

Gli interventi previsti riguarderanno l’illuminazione, le panchine, le recinzioni, i servizi igienici e i tornelli e tutto quanto previsto nel quadro delle direttive indicate dalla Lega Calcio, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dai broadcast televisivi.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha commentato: "Lo stadio Arechi sarà prontissimo per la Serie A. Il tempestivo finanziamento per i lavori di adeguamento strutturale dell’impianto disposto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ci consentirà di rendere il “principe degli stadi” idoneo ad ospitare la massima serie. La Giunta Comunale, gli uffici tecnici ed amministrativi del Comune di Salerno sono già operativi in piena intesa con la Salernitana e le autorità calcistiche affinché tutto sia fatto al meglio, nei tempi previsti”.