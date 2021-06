Benevento. Spuntano le prime piste per il mercato: due i nomi caldi

In attesa di raggiungere un accordo con il Perugia per mister Fabio Caserta, il Benevento comincia a guardarsi intorno per l'allestimento della rosa per il prossimo campionato di Serie B. Sarebbero due i nomi "caldi" sul taccuino del D.s. Foggia: si tratterebbe di una punta ed un centrocampista.

Per l'attacco, il nome è quello di Andrea La Mantia, 11 reti e 3 assist nello scorso torneo di B con la maglia della vincitrice Empoli. In mediana, invece, l'obiettivo è Michael Folorunsho, 6 gol e 3 assist con la casacca della Reggina ma di proprietà del Napoli.

Con l'Empoli il Benevento potrebbe addirittura intavolare uno scambio: ai toscani del presidente Corsi, infatti, interesserebbe Gianluca Lapadula, attaccante giallorosso, il cui ingaggio sarebbe pesante da sostenere in B per i sanniti; quindi potrebbe esserci un andirivieni di punte sull'asse Toscana-Campania.