Campobasso-Porto Sant'Elpidio: tagliandi polverizzati in trenta minuti

Era prevedibile, e così è stato. I 400 tagliandi per assistere alla gara di domenica tra Campobasso e Atletico Porto Sant’Elpidio sono andati esauriti in meno di mezz’ora. I tifosi rossoblù hanno preso d’assalto il sito, andato più volte in tilt.

Nelle prossime ore, coloro che sono riusciti ad accaparrarsi il tagliando lo riceveranno direttamente nella casella di posta elettronica che hanno indicato al momento della registrazione al sito.