Taranto, contro l'Audace Cerignola una sola missione: vincere

I tagliandi per la sfida Taranto-Audace Cerignola saranno disponibili da domani fino a sabato (solo allo stadio) per i settori di gradinata e tribuna laterale con i prezzi, rispettivamente, di 15 e 25 euro. Dunque, i rossoblù ritornano ad avere dalla loro parte, la spinta dei tifosi per il rush finale, tutto da vivere, della corsa promozione in Serie C. L'attesa dei tifosi è a mille, per un ritorno nel momento giusto della stagione. Infatti, al Taranto mancano sei punti per centrare la promozione e chiudere in testa alla graduatoria del girone H.

Contro l'Audace Cerignola è vietato sbagliare, dunque i ragazzi guidati da Giuseppe Laterza dovranno vincere per portare a casa bottino pieno, tra le mura amiche, e mantenere le distanze dal Picerno. Gli ospiti sono in corsa per i playoff e giungono allo Iacovone con un certo appetito di punti. Le preoccupazioni, senza dubbio, devono portare a maggiore attenzione soprattutto in fase difensiva, perchè il Cerignola è la compagine con più reti all'attivo del campionato: 56 goal, grazie anche al centravanti Malcore che comanda la classifica dei cannonieri a 19 reti. Per Laterza più di un grattacapo visto che non ci saranno Ferrara e Matute per squalifica e i dubbi Alfageme, Diaz, Corvino e Versienti.

Tante scelte obbligate per il tecnico ionico ma un solo obiettivo: la vittoria. Costi quel che costi, il Taranto della stagione 2020/2021 meriterebbe la promozione vista la continuità di risultati, ma alcuni passi falsi potrebbero compromettere un'annata. Tuttavia, restano due partite per poter chiudere la pratica promozione e i rossoblù dovranno rispondere presente sul campo con o senza una buona prestazione, a patto che arrivino i tre punti per far dare il via alla festa.