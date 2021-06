IamC - Il gioiellino Harroui tra Lille e Fiorentina

Si è messo in mostra durante la scorsa Eredivisie, e si sa i numeri non mentono mai. Sei reti e tre assist in trentadue presenze, e pensare che è un centrocampista. Stiamo parlando del gioiellino dello Sparta Rotterdam, Abdou Harroui. Il classe '98, che si è messo in mostra anche durante gli Europei U21, lascerà sicuramente l'Olanda. Sul giovane nativo di Leiden, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, ci sono sia il Lille che la Fiorentina. I francesi, che lo seguono sin dallo scorso autunno, sono ad ora in pole ma i viola sono in attesa dell'ok definitivo da parte di Gattuso. Attesi sviluppi entro la metà del mese; Harroui è pronto al grande salto.