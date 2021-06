Benevento. Caserta sempre più vicino: telefonata Vigorito-Santopadre

Il matrimonio tra Fabio Caserta ed il Benevento è vicinissimo alla celebrazione. Ieri c'è stata una telefonata tra i due presidenti, Vigorito per il club giallorosso e Santopadre per il Perugia, che ha avvicinato di molto le parti.

Grazie agli ottimi rapporti tra i due patron, il Benevento non pagherà nessuna somma di denaro e non fornirà nessuna contropartita tecnica per la rescissione del tecnico ex Juve Stabia. A quel punto, Caserta potrà firmare per il club giallorosso.

Per quanto riguarda i tempi necessari, vista la situazione ormai "tranquilla", gli annunci potrebbero avvenire anche nel fine settimana.