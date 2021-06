IamC - Il Legnago mette nel mirino un Primavera del Genoa

Dopo la conferma in panchina di mister Colella, grande artefice della salvezza, il Legnago ha iniziato a tessere le ragnatele per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto negli ultimi giorni, i veneti hanno messo nel mirino un giovane trequartista 19enne facente parte della Primavera del Genoa: stiamo parlando di Michele Besaggio. Cresciuto nelle giovanili del Vicenza, nelle ultime due stagioni è stabilmente tra i giovani rossoblu e si candida ad essere richiesto da molti club tra B e C che lo vorrebbero in prestito tra le proprie fila.