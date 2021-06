Potenza, Gallo si è preso tempo Il piano B potrebbe essere Trocini

Tra Salvatore Caiata e Fabio Gallo l'incontro c'è stato ed ha avuto la durata di oltre quattro ore. Entrambi hanno condiviso le strategie, ma per l'ok definitivo potrebbe servire qualche altro giorno. Il tecnico lombardo potrebbe avere continuità della rosa e compattezza del fuoco, ma non giocatori dai costi elevati, nonostante ci siano piazze più blasonate e con un budget più sostanzioso. Gallo ha certamente delle richieste importanti e l'incontro di ieri si è reso necessario per il futuro. Ma nel caso il matrimonio non dovesse durare, c'è il piano B. Potrebbe essere Bruno Trocini il nuovo tecnico del Potenza dopo le esperienze in C con Virtus Francavilla e Rende.