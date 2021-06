Benevento. Quale sarà il futuro di Gaich e Talbi?

Nella prossima sessione di mercato il Benevento dovrà risolvere le questioni legati ad Adolfo Gaich, attaccante argentino arrivato nel mercato di gennaio dal CSKA Mosca, e Montassar Talbi, difensore tunisino del Rizespor.

La punta cresciuta nel San Lorenzo è arrivata dalla compagine moscovita in prestito con una formula che prevede, in favore del Benevento, il diritto di riscatto con la possibilità anche di prolungare il prestito di un altro anno prima dell'eventuale acquisto definitivo. Al momento dell'arrivo di Gaich nel Sannio, la compagine di Pippo Inzaghi navigava in acque più o meno tranquille di classifica, non lasciando presagire la futura retrocessione: l'acquisto definitivo di Gaich, o il rinnovo del prestito, erano già dati per cosa fatta in casa giallorossa. Ora, ovviamente, bisognerà fare i conti anche con la volontà del ragazzo e capire se abbia voglia di cimentarsi con la casacca giallorossa in Serie B. Nei suoi confronti ci sarebbe l'interesse del Racing Avellaneda, che starebbe sondando il terreno con il CSKA per un possibile ritorno della punta nella natia Argentina.

Per certi aspetti simile la situazione di Talbi. Il tunisino aveva rifiutato il rinnovo con il Rizespor per accettare l'offerta del Benevento al quale avrebbe dovuto unirsi il prossimo luglio in caso di permanenza in A dei giallorossi. Stante la retrocessione, come riportano i media tunisini, il calciatore starebbe valutando nuove possibili destinazioni per il suo futuro.