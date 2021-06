Lavello-Taranto, da martedì sarà aperta la prevendita dei biglietti

Visto l’art. 5 del D.L. n° 5 del 22 Aprile 2021, per la gara Lavello-Taranto, valevole per la 34esima giornata di Campionato Serie D, girone H, in programma domenica 13 giugno ore 16, è consentita la presenza di pubblico nella misura massima di 302 spettatori.

Il prezzo dei tagliandi è di 15 €: prezzo unico intero comprensivo di diritto di prevendita e commissioni online.

La prevendita sarà aperta da martedi 8 giugno presso Tabacchi “Liseno Antonio” in Corso Giustino Fortunato n. 35 in Lavello oppure in tutti i punti vendita Ciao Tickets www.ciaotickets.com.

Contestualmente all’emissione del biglietto sarà consegnato un foglio per l’autocertificazione che dovrà essere compilato, firmato e consegnato il giorno della gara all’ingresso agli steward. Senza di esso non sarà autorizzato l’ingresso (rispetto norme Covid). Sarà anche obbligatorio l’utilizzo delle mascherine durante tutto il tempo di permanenza nella struttura.

Ufficio Stampa Usd Lavello