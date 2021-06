Taranto-Cerignola, i convocati di mister Laterza

Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei 23 convocati in vista della 33° giornata contro il Cerignola tra le mura amiche dello stadio Erasmo Iacovone. Ecco i protagonisti della gara di domani, che si giocherà alle ore 16:00 di domenica 6 giugno 2021. Guastamacchia, Falcone, Zagari per infortunio, Matute e Ferrara per squalifica.

Ecco la lista:

Ciezkowski, Sposito, Caccetta, G.Rizzo, Boccia, Gonzalez, Silvestri, Marrazzo, Shehu; Marsili, Sernia, Tissone, Diaby; Mastromonaco, Guaita, Santarpia, Serafino, N.Rizzo, Corado, Versienti, Diaz, Corvino, Alfageme.