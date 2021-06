Taranto, Laterza: "Ci giochiamo una stagione, noi siamo pronti"

Serve una vittoria, la concentrazione è tanta a due giornate dalla fine, che potranno regalare la promozione in Serie C al Taranto. Tuttavia, i rossoblù dovranno lottare in campo contro l'Audace Cerignola e il Lavello per scacciare ogni pensiero e non guardare l'andamento del Picerno, che insegue a un solo punto. Giuseppe Laterza, alla vigilia della gara contro l'Audace Cerignola, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti per caricare il gruppo e tutto l'ambiente.

Il tecnico degli ionici detta la strada: "Adesso pensiamo ai primi novanta minuti e cerchiamo di andare a mille" sottolinea Laterza. Contro l'Audace Cerignola, il Taranto si gioca tantissimo: "Ci giochiamo un'intera stagione, vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi possibile. Noi siamo pronti". Parlando dell'avversario, Laterza ribadisce la forza di tutte le rivali affrontate fino ad ora. Tuttavia, qualsiasi avversario si presenta, l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, per raggiungere la meta prefissata: la promozione in Serie C. Il Taranto, in questa stagione, ha dimostrato di potersela giocare con tutte, alle volte raccogliendo anche di meno rispetto a quanto mostrato in campo.

I tifosi allo Iacovone saranno il dodicesimo uomo in campo, aiuteranno la squadra nel momento cruciale della stagione e per questo motivo, Giuseppe Laterza ribadisce tutto l'entusiasmo del ritorno gradito dei supporter rossoblù. Il Taranto non deve avere paura, deve affrontare il momento con il giusto atteggiamento e il tecnico Laterza lo ribadisce, con un messaggio forte e chiaro: "Sappiamo cosa abbiamo costruito, sappiamo quanto ci teniamo e allo stesso tempo dobbiamo scendere in campo senza paura. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che ha anche l'uno per cento di paura è giusto che resti a casa".