Porto S. Elpidio: i convocati di Palladini per la sfida al Campobasso

Sono ventuno i calciatori convocati dall'allenatore dell'Atletico Porto Sant'Elpidio Ottavio Palladini per la trasferta di domani (ore 16:00) in casa della capolista Campobasso, valevole per la 31ª giornata del girone F. Diverse le novità rispetto a sette giorni fa. Nell'elenco ci sono i difensori Cantarini e Marcattilli e il centrocampista Alessio Palladini. Non convocati Rossettani e Quinzi.

Ecco l'elenco:

Portieri:

Cavaliere, Faini.

Difensori:

Aliffi, Bordi, Cantarini, Gusteri, Ravanelli, Marcattilli, Marziali.

Centrocampisti:

Cesetti, Gelsi, Orazi, Alessio Palladini, Palestini, Raffaelli.

Attaccanti:

Carissimi, Giuli, Mattia Palladini, Perri, Spagna, Zira.

Foto: Matteo Bianchini