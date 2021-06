Borgosesia-Derthona 2-1, i granata in zona salvezza

Dopo un mese torna alla vittoria il Borgosesia e approfittando delle sconfitte di Vado e Fossano al momento sarebbe salvo; tre punti che potrebbero essere decisivi anche se mancano ancora 270 minuti e i giochi sono più che mai aperti. Match che il Borgosesia orienta nel primo tempo con i gol di Bernardo e Bramante, nel finale brividi per il gol di Brumat ma i valsesiani portano a casa un successo importantissimo davanti finalmente alla sua gente.

Doppio vantaggio di un ottimo Borgosesia Parte forte il Borgosesia che al 4’ va vicino al vantaggio con un cross di Bernardo che attraversa l’area piccola ma non trova nessun compagno pronto all’appuntamento con il gol, l’uno a zero arriva al 6’ sempre con Bernardo che è lesto a risolvere un batti e ribatti in area dopo che Teti, che si infortuna nell’occasione, respinge una conclusione di Corigliano. Al 13’ un sinistro di Bramante termina di poco a lato, lo stesso Bramante al 14’ scavalca Rosti con un pallonetto ma Gjura salva sulla linea; grande opportunità per il Derthona al 29’ con Varela che calcia sulla traversa, rispondono i granata con un sinistro di Perego fuori, al 35’ il raddoppio del Borgosesia con il solito Bramante che su assist di Areco non sbaglia. Prima dell’intervallo Varela impegna Galli ad un intervento con i pugni.

Tre punti per il Borgosesia nonostante un finale da brividi La ripresa si accende dopo un quarto d’ora quando un angolo di Corigliano impegna Rosti, al 16’ si vede Zerbo che non inquadra la porta; al 18’ Vecchi rischia l’autorete, riflessi ottimi per Galli, al 20’ acrobazia di Bramante che sfiora il tris che avrebbe fatto esplodere il “Comunale”. Il Derthona potrebbe riaprirla al 23’, bravo Galli su Emiliano, la risposta dei valsesiani è affidata a Bramante che serve un pallone d’oro a Perego che da buona posizione non trova la porta; due tentativi di Zerbo sembrano chiudere la partita ma al 44’ Brumat accorcia le distanze con una conclusione deviata facendo vivere ai granata un recupero da brivido.

BORGOSESIA-DERTHONA 2-1

Marcatori: 6’Bernardo (B), 35’ Bramante (B), 44’st Brumat (D).

Borgosesia (3-5-2): Galli; Iannacone, Vecchi, Confalonieri; Cortinovis, Corigliano (33’st Szafran), Areco, Perego, Bernardo (37’st Monteleone); Bramante, Rivi (47’st Omoregbe). A disposizione: Barlocco, Menga, Beretta, Matera, Pettinaroli, Mora. All. Rossini

Derthona (4-2-3-1): Teti (8’Rosti); Brumat, Emiliano, Gjura (11’st Tordini), Gualtieri; Cardore, Lipani; Zerbo, Spoto, Mutti (1’st Andriolo); Varela (14’st Mingiano). A disposizione: Akouah, Cirio, Casagrande, De Simone, Gueye. All. Zicchella

Arbitro: Franzò di Siracusa.

Note: Corner 3-7. Ammoniti Galli e Corigliano per il Borgosesia, Varela per il Derthona. Spettatori 200ca con buona rappresentanza ospite.