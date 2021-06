Serie D, il Picerno passa a Fasano Perdono Lavello e Francavilla

Il testa a testa tra Taranto e Picerno continua in serie D girone H. Gli jonici battono 4-2 l'Audace Cerignola e i melandrini inseguono ad un punto grazie al gol partita di Konè dopo 75 secondi a Fasano che mantiene vive le speranze di promozione diretta. Inoltre a fine primo tempo Iadaresta avrebbe la palla dello 0-2 dal dischetto, ma Suma respinge. Il Lavello cade ad Andria ad opera di Fontana e Scaringella e domenica è costretto a raccogliere almeno un punto contro il Taranto per disputare i play-off. Esce battuto anche il Francavilla da Altamura (decidono Spano, Tedesco e Lorenzo) e tra 7 giorni dovrà almeno pareggiare contro la Fidelis Andria per raggiungere la salvezza.