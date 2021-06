Picerno, Palo: "E' una vittoria di carattere, voglia e cattiveria"

Gara tosta ma preventivabile alla vigilia. Il tecnico del Picerno Antonio Palo aveva chiesto soltanto i tre punti è così è avvenuto. In sala stampa sono queste le dichiarazioni rilasciate: "Vincere era l'unica cosa che volevamo. Sapevamo di venire a Fasano e giocare contro tutto e tutti. Questa però è una vittoria di carattere, di voglia, di cattiveria. E' la vittoria di questo straordinario gruppo. Sono tre punti importantissimi conquistati su un campo difficile. Continuo a battere le mani a questi ragazzi. Con non poche difficoltà siamo riusciti a battere un'ottima squadra come il Fasano, abbiamo superato un'altra prova molto importante. - continua Palo - Noi continuiamo a fare il nostro campionato. Sogniamo e daremo il meglio fino alla fine. La squadra è stata straordinaria anche oggi, sapevamo di fare questa partita. Chi è entrato a partita in corso ha dato tutto. Come ho sempre detto, venderemo cara la pelle a tutti. Noi siamo lì, avevamo promesso grande impegno e di salire sempre più in alto e ci stiamo riuscendo".