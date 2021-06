Benevento. E' la settimana di Caserta e anche Inzaghi trova squadra

Quella che inizia oggi dovrebbe essere la settimana di Fabio Caserta al Benevento. Il tecnico calabrese è atteso oggi nella sede del Perugia per rescindere il contratto con gli umbri, dopodiché potrà firmare l'accordo che lo legherà alla Strega per i prossimi due anni. Una volta raggiunto l'accordo con il nuovo tecnico, il D.s. Foggia potrà cominciare a pianificare e mettere in pratica le prime mosse sul mercato.

Anche l'ormai ex allenatore giallorosso, Filippo Inzaghi, sembra aver trovato una panchina per la prossima stagione: la firma tra Inzaghi ed il Brescia di Cellino, infatti, pare imminente. Resterebbero da definire gli ultimi dettagli del contratto e la composizione dello staff tecnico e poi potrà cominciare la nuova avventura di "SuperPippo".