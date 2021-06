La C si deciderà in Basilicata: a Venosa o Picerno i festeggiamenti

La promozione diretta in serie C si deciderà in Basilicata. Nel girone H di serie D uno dei due campi che vedrà il salto di categoria sarà Venosa o Picerno. Al Lorusso andrà in scena la sfida tra Lavello e Taranto, mentre al Curcio la gara tra la formazione di Palo e il Gravina. L'incontro venosino sarà il più determinante dell'ultima giornata: gli ofantini devono cogliere almeno un punto per entrare nei play-off, mentre gli jonici sono costretti a vincere per ritornare in Lega Pro dopo quattro stagioni. Nel Melandro tutti sperano nella rimonta più insperata di sempre: dal -6 prima di Fidelis Andria-Taranto del 2 maggio (in quella domenica picernesi costretti allo stop forzato per Covid-19 contro la Puteolana) al possibile sorpasso negli ultimi '90. Gli avversari di domenica prossima sono già salvi grazie al successo di ieri contro il Sorrento e il Picerno dovrà cercare di chiudere al più presto la pratica per capire in tempo reale ciò che avverrà a Venosa. Chi poteva immaginare in quel 27 settembre 2020 alla prima giornata quando Picerno e Taranto si sfidarono al Sanchirico di Villa d'Agri che entrambe nella stessa regione avrebbero scoperto il loro destino? Soltanto intorno alle 18 di domenica 13 giugno conosceremo come andrà a finire.