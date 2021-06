Serie D/F: le date dei recuperi. Ultima giornata sempre il 20 giugno

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date delle tre gare che restano da recuperare nel girone F. Scongiurato un nuovo slittamento delle ultime giornate dopo il benestare delle società interessate di giocare ogni 48 ore.

Dopodomani, mercoledì 9 non si giocherà più Recanatese Castelnuovo Vomano, spostata a venerdì 18 giugno. Mercoledì si giocherà Pineto-Castelnuovo Vomano. Quarantotto ore dopo, venerdì 11 sarà la volta di Vastogirardi-Castelnuovo Vomano e per finire, come anticipato poc'anzi, venerdì 18 giugno si disputerà l'ultimo recupero tra Recanatese e Castelnuovo Vomano. Resta invariato il programma delle tre giornate che rimangono da disputare, il 20 giugno è la data che segnerà la fine della stagione regolare.

Riepilogo:

Mercoledì 9 giugno:

Pineto-Castelnuovo Vomano (19ª giornata)

Venerdì 11 giugno:

Vastogirardi-Castelnuovo Vomano (28ª)

Domenica 13 giugno

32ª giornata

Mercoledì 16 giugno

33ª giornata

Venerdì 18 giugno

Recanatese-Castelnuovo Vomano (30ª)

Domenica 20 giugno

34ª giornata