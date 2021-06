Taranto, Laterza commenta: "Avevamo bisogno di una reazione"

Il Taranto conquista una vittoria roboante contro il Cerignola, tra le mura amiche dell'Erasmo Iacovone. Un successo maturato grazie all'ottima prova di gruppo e, dunque, il discorso promozione è rimandato all'ultima giornata contro il Lavello. Se il Taranto dovesse vincere, allora non ci sarebbe quel bisogno di avere aggiornamenti da Picerno. E' tutto nelle mani del Taranto, la Serie C passa dai nervi e dalle gambe dei rossoblù. Giuseppe Laterza ha sempre sottolineato di pensare partita dopo partita, senza fare calcoli a lungo termine e, dunque, vorrebbe proseguire con questa linea fino al traguardo finale, fissato domenica prossima.

Il tecnico degli ionici ha rilasciato la solita conferenza stampa post vittoria contro il Cerignola, sottolineando l'approccio alla gara dei suoi ragazzi. "I ragazzi sono stati eccezionali fin dai primi minuti, poi il goal di Marsili nei primi secondi di gara ci ha dato la spinta giusta per crederci con più scioltezza". L'unica nota stonata è l'atteggiamento nei primi minuti del secondo tempo, spezzone di gara in cui il Taranto ha subito due goal e si è distratto. Tuttavia, la reazione è stata straordinaria, da grande squadra: "Dovevamo dare una reazione forte dopo il pareggio di Francavilla e questa c'è stata. Certamente il pubblico ha giocato la sua parte in nostro favore" ha evidenziato Giuseppe Laterza.

Infine, il tecnico menziona Diaby, marcando la sua crescita e il merito di una grande stagione, che lo porterà a calcare palcoscenici importanti nel corso della sua stagione. Ritornando alla partita e al finale di stagione, racchiuso in 90', Laterza indica la strada nell'entusiasmo di affrontare una gara decisiva, che potrebbe decidere un'intera annata e significare tantissimo per l'ambiente e la città in generale. Appuntamento a domenica prossima, da Lavello, per scrivere una pagina di storia del Taranto.