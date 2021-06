Algoritmo su rosa e punteggi de Il Quotidiano: il Potenza è quinto

ALGORITMO ELABORATO DAL QUOTIDIANO DEL SUD PER VALUTARE LA RESA DELLE SQUADRE DI SERIE C GIRONE C

CLASSIFICA RAPPORTO VALORE ROSE/PUNTI CONQUISTATI Squadra Valore in euro Punti Rapporto 1 FOGGIA 3.100.000,00 € 51 57.585,14 € 2 CASERTANA 3.000.000,00 € 45 63.157,89 € 3 AVELLINO 4.900.000,00 € 68 68.266,25 € 4 JUVE STABIA 4.450.000,00 € 61 69.611,30 € 5 POTENZA 2.930.000,00 € 39 71.174,09 € 6 TURRIS 3.050.000,00 € 39 74.089,07 € 7 TERAMO 4.430.000,00 € 52 80.708,50 € 8 CATANZARO 5.800.000,00 € 68 80.804,95 € 9 PAGANESE 2.730.000,00 € 32 80.822,37 € 10 BISCEGLIE 2.680.000,00 € 30 84.631,58 € 11 MONOPOLI 3.700.000,00 € 41 85.494,22 € 12 TERNANA 8.380.000,00 € 90 88.210,53 € 13 CATANIA 5.650.000,00 € 59 90.722,57 € 14 BARI 6.630.000,00 € 63 99.699,25 € 15 VIBONESE 3.800.000,00 € 36 100.000,00 € 16 VITERBESE 4.230.000,00 € 40 100.184,21 € 17 V. FRANCAVILLA 4.180.000,00 € 38 100.210,53 € 18 PALERMO 5.900.000,00 € 53 105.461,77 € 19 CAVESE 3.350.000,00 € 23 137.986,27 €