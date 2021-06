Serie D, al Gozzano manca solo la matematica

Doveva essere la domenica del Gozzano e così è stato, i novaresi battono con i gol di Sylla e Allegretti il Sestri Levante portando a nove i punti di vantaggio sulla Castellanzese che vince tre a due lo scontro diretto contro il Pontdonnaz e sul Bra che nel derby piemontese supera tre a uno il Chieri; al Gozzano manca un punto in tre partite, solo un crollo radicale della formazione di Soda può riaprire i giochi che dovrebbero già chiudersi domenica prossima.

Molto più incerta la lotta salvezza, il Borgosesia da ultimo sarebbe salvo con il successo di ieri contro il Derthona, Bernardo e Bramante ridanno il successo ai valsesiani che mancava da un mese; male Vado e Fossano che se il campionato finisse oggi sarebbero le due retrocesse, i liguri perdono due a zero a Casale, stesso risultato negativo per il Fossano in casa della Sanremese; un solo pareggio quello tra Saluzzo e Varese, salvezza matematica per i biancorossi, quasi per i padroni di casa che hanno sette punti sul penultimo posto.

Negli altri match la Lavagnese supera due a zero la Caronnese, il Legnano due a uno la Folgore Caratese e sale al quinto posto, l’Arconatese vince tre a uno con l’Imperia e raggiunge la quota salvezza con tre giornate d’anticipo.

