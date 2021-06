In casa Matelica è Francesco Salvemini l'attaccante che piace in vista della nuova stagione. Il classe 1996 natio di Andria nella stagione appena conclusa ha siglato 6 reti in 24 presenze tra le fila del Potenza. Da quanto raccolto nelle ultime ore, il club biancoscudato chiederà informazioni per tastare il terreno e cercare di portarlo tra le proprie fila.