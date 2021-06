Serie D/F: squalificati dieci giocatori. Stagione finita per Laghigna

Sono dieci i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare della 31ª giornata disputate domenica scorsa. Stagione finita per il ventottenne attaccante dell'Aprilia Erik Laghina. Il giudice sportivo gli ha comminato complessivamente tre turni, due per l'espulsione rimediata durante la gara contro il Pineto e una per aver collezionato la quinta ammonizione stagionale. Salterà due giornate Vincenzo Scognamiglio della Recanatese, anche lui espulso durante la sfida al Matese "per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata", infrazione che ha portato alla concessione di un calcio di rigore a favore dei matesini, poi realizzato da Galesio.

Salteranno la prossima gara gli altri otto giocatori squalificati.

Queste le decisioni del giudice sportivo:

Gare del 6 giugno 2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 FOOTBALL CLUB MATESE

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LAGHIGNA ERIK (APRILIA RACING CLUB SRL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (RECANATESE A.S.D.)

Per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata in pancia senza possibilità di colpire il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

FOGLIA MATTIA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

LAGHIGNA ERIK (APRILIA RACING CLUB SRL)

GELSI ALESSANDRO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

CASO PATRIZIO (REAL GIULIANOVA)

DE CERCHIO ALESSIO (REAL GIULIANOVA)

LATTARULO ISAIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CAPEZZANI LORENZO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

PROIA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

SCOGNAMIGLIO MATTIA (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

LAMACCHIA CORTES SEBASTIAN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)

DONZELLI FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

SHIBA KLEJVIS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

TORTELLI PAOLO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (XII INFRAZIONE)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (XI INFRAZIONE)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

FAGGIOLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

LOVISO MASSIMO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MERKAJ SILVIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

PALLADINI ALESSIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ESPOSITO MARIO (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

CANDELLORI KEVIN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

FICOLA DANI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DI LOLLO LUCIO BORIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ROSSETTI MATTIA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

TRILLINI MASSIMILIANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

TROIANO NICO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BALDININI FILIPPO (PINETO CALCIO)

GALLI ENRICO (REAL GIULIANOVA)

SADEK YOUSSEF (RIETI S.R.L.)

BONACCHI CHRISTIAN (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PADOVANI ETTORE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

BERNARDI TOMMASO LEON (VASTESE CALCIO 1902)

DI RIENZO MARCO (VASTESE CALCIO 1902)

COIA MICHELE (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MBUBA OKE WA LUTET JEAN FRANCOIS (PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ROSSINI PATRICK (CASTELFIDARDO)

FERRANTE EDOARDO (RECANATESE A.S.D.)

ROZZI NICOLO (TOLENTINO 1919 SSDARL)