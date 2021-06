Benevento-Cagliari: deferito il presidente Vigorito e la società

E' arrivato questa mattina il deferimento per il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita Benevento-Cagliari, dello scorso 9 maggio, terminata sul punteggio di 1-3 per i sardi e tra mille polemiche per un rigore prima assegnato dall'arbitro e poi revocato su segnalazione dell'addetto al VAR, Paolo Mazzoleni.

Le dichiarazioni rilasciate a caldo dal numero uno sannita sono state ritenute "lesive della reputazione" di Mazzoleni dal Procuratore Federale. L'accusa, nello specifico, è di "avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro addetto al Var della gara Benevento-Cagliari disputata il 9 maggio 2021". Per responsabilità diretta è stata deferita anche la società Benevento Calcio, viste le violazioni disciplinari commesse dal proprio presidente che è dotato di poteri di rappresentanza.