Potenza, saranno giorni decisivi per definire le quote societarie

Ancora non è dato sapere come saranno redistribuite le quote societarie del Potenza, ma saranno giorni decisivi per la definizione del pacchetto societario. Sicuramente la nuova associazione "Potenza 1919" ha tutta l'intenzione di entrare con qualche suo membro nell'organigramma e dovrà essere preso in considerazione dai due soci di minoranza Maurizio Fontana e Antonio Iovino. Mentre il primo potrebbe restare al fianco del presidente Salvatore Caiata, il secondo potrebbe annunciare il suo disimpegno. Dovrebbero passare circa due giorni per l'ufficializzazione dell'ingresso nella società della nuova associazione che si è costituita.