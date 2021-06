Lavello e Francavilla sono ad un punto dall'obiettivo stagionale

Fallito il primo matchpoint, Lavello e Francavilla non possono sbagliare il loro obiettivo stagionale. Entrambe le lucane di serie D girone H dovranno raccogliere almeno un punto per non incappare in brutte sorprese. Agli ofantini basterà un pari per disputare i play-off (è di stamani l'ufficialità che si disputeranno) e per arrivare aritmeticamente quarti (in caso di arrivo a pari punti con Casarano e Bitonto è la classifica avulsa a premiare la squadra di Zeman con 8 punti in 4 incontri). Ai sinnici sarà sufficiente anche un pareggio per evitare l'aggancio del Brindisi contro la Fidelis Andria, certa di giocare la semifinale play-off in casa da terza in classifica.