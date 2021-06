Serie B. Inzaghi-Brescia: è fatta, il tecnico firma un biennale

Si ritroveranno da avversari il Benevento e mister Pippo Inzaghi nel prossimo campionato di Serie B: l'allenatore che aveva riportato il Benevento in massima serie, non riuscendo poi a mantenerla, ripartirà dal Brescia del presidente Cellino.

Il tecnico piacentino ha firmato un contratto di due anni con le "rondinelle" e potrebbe essere già presentato nella giornata di domani. Nell'accordo è compreso un cospicuo bonus in caso di promozione in Serie A, obiettivo al quale Cellino e la sua squadra puntano chiaramente per la prossima stagione.