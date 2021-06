Serie D, domani si torna in campo: programma e designazioni arbitrali

Ennesimo mercoledì di gare quello di domani per la Serie D. In programma la 32ª giornata del girone E e la 33 del giornata del girone G. Si giocano anche quattro recuperi che interessano i gironi A, D, F e I.

Per quanto riguarda i gironi A, D e I quelle di domani sono le ultime gare da recuperare. Discorso diverso per quanto concerne il girone F, dove le gare da recuperare sono tre. Proprio ieri il Dipartimento Interregionale (qui l'articolo), ha rese note le date delle tre gare da recuperare, disponendo il rinvio, a venerdì 18 giugno, della gara tra Recanatese e Castelnuovo Vomano precedentemente programmata per domani, inserendo al suo posto Pineto-Castelnuovo Vomano.

La gara tra Gladiator e Latte Dolce Sassari anticipata alle ore 15:00. Si disputerà al Comunale di Villacidro la sfida tra Carbonia e Vis Artena.

Il programma delle gare con le relative designazioni arbitrali. Il numero dopo ogni gara si riferisce alla giornata di campionato:

Girone A

SANREMESE CALCIO - IMPERIA (33ª giornata)

Simone Gauzolino di Torino

Antonio Nicolò di Milano

Manuel Cavalli di Bergamo

Girone D

CORREGGESE CALCIO 1948 - FORLI' (24ª)

Emanuele Tartarone di Frosinone

Giuseppe Chiarillo di Moliterno

Andrea Raimo di Empoli

Girone E (32ª giornata)

Girone F

PINETO CALCIO - CASTELNUOVO VOMANO (19ª)

Domenico Mirabella di Napoli

Giovanni Ciannarella di Napoli

Gino Passaro di Salerno

Girone G (33ª giornata)

Girone I