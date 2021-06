Picerno, la vendita dei biglietti prenderà il via domani alle 15

Prenderà il via domani, alle ore 15, la vendita dei biglietti per la partita tra Picerno e Gravina, in programma domenica 13 giugno, alle ore 16, allo stadio “Donato Curcio”.

I biglietti avranno un costo unico di 15 euro per tutti (non sono previste riduzioni per fasce d’età). Saranno in vendita presso i seguenti punti vendita a Picerno:

Tabaccheria Piazza Plebiscito;

Bar T4;

Bar Europa;

All’ingresso, dovrà essere consegnata, compilata e sottoscritta, anche l’autocertificazione che verrà ricevuta in fase di acquisto del biglietto.

Nel rispetto delle normative vigenti, la società melandrina comunica che i biglietti a disposizione sono 245. Si precisa, inoltre, che sarà autorizzato l’ingresso solo al “settore locali”, in quanto gli altri settori sono interessati dai lavori di ristrutturazione. Non sono pertanto a disposizione biglietti per gli ospiti.

A causa dell’esiguo numero di accessi consentiti, non verranno rilasciati accrediti, mentre verrà garantito l’accesso, secondo il protocollo della FIGC, agli organi di informazione che ne faranno apposita richiesta o che sono in possesso dell’accredito annuale.

Ufficio Stampa Az Picerno