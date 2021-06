IamC - Pescara, Auteri in pole su Guidi per la panchina

Da indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, in casa Pescara è Gaetano Auteri il tecnico in pole per sedere sulla panchina biancoazzurra. Il tecnico, legato al Bari ancora da un anno di contratto pronto a rescindere nelle prossime ore, è attualmente in vantaggio su Guidi della Casertana. Proprio la trattativa dell’ex Matera e Benevento per la chiusura del contratto con i galletti potrebbe far cambiare le sorti della contesa, con gli abruzzesi vogliosi di ripartire con un nuovo allenatore entro questo fine settimana.