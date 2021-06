Inzaghi è il nuovo allenatore del Brescia: "Sono qui per vincere"

E' cominciata questa mattina la nuova avventura di Pippo Inzaghi: l'ex allenatore del Benevento è stato presentato pochi minuti fa come nuova guida del Brescia di Massimo Cellino.

"Inizia una nuova avventura per me e non posso che essere felice ed orgoglioso di entrare a far parte del Brescia. Ringrazio il Presidente Massimo Cellino e il Direttore per questa opportunità e per aver mostrato fin da subito grande interesse e fiducia nei miei confronti. Sono carico e darò tutto me stesso per ricambiarla e far sì che questa piazza, così importante e ricca di storia, possa essere orgogliosa di me, dei ragazzi e di tutto il Club. Forza Brescia". Queste le prime parole dell'allenatore delle Rondinelle ai canali ufficiali.

Voglio vincere ma so che non sarà facile. La categoria non mi interessa, guardo al progetto e alla stima dimostratami. Il progetto è biennale".