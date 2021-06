Dopo l'esperienza in prestito dal Chievo al Dibba Al-Fujairah, Manuel Pucciarelli è pronto a tornare in Italia. Per l'attaccante a sorpresa si riaccende la sirena del Pescara, voglioso di un attaccante di prestigio in grado di scalare la classifica marcatori e riportare in Serie B al più presto gli abruzzesi.