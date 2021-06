Benevento. Lapadula protagonista con il Perù con due assist vincenti

Il Perù, nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ha battuto per 2-1 l'Ecuador in trasferta: sul risultato finale c'è anche la firma di Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, che ha fornito gli assist per i due gol peruviani siglati da Cueva che Advincula.

“Lo avevo detto prima della partita che volevo la prima vittoria con la Nazionale peruviana e quindi ero molto motivato. Questa vittoria è di tutti, della squadra e della mia famiglia", le parole dell'attaccante della blanquirroja nel post-gara.

Con questa vittoria il Perù si porta a quota 4 punti in 6 partite ed è al 10° posto nel girone sudamericano di qualificazione ai prossimi mondiali qatarioti. Il regolamento prevede la qualificazione diretta per le prime quattro classificate mentre la quinta dovrà disputare i play-off.