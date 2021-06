Rotonda, con una vittoria sarà il secondo record di sempre in D

Con due giornate di anticipo il Rotonda potrebbe tagliare il secondo record di sempre in serie D. Difatti nella stagione 1996-97 i lupi del Pollino ottennero 44 punti in 34 giornate classificandosi tredicesimi con il secondo miglior attacco (52 come la terza della classe e solo sei in meno della vincente Cavese). A tre gare dalla conclusione i biancoverdi hanno 43 punti con il quinto peggior attacco (solo 29 reti) e potrebbero tagliare il traguardo in anticipo al Di Sanzo contro il Paternò. Mentre la migliore stagione di sempre resta quella del 1997-98, quando il club sempre presieduto da Franco Bruno, con partite disputate però a Sapri, con 67 punti in 36 giornate, si piazzò terzo in graduatoria.