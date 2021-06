Rapp. Under 16: c’è anche Fraraccio tra i convocati di Albanese

Il selezionatore della Rappresentativa Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti Andrea Albanese ha convocato 26 calciatori in vista della partecipazione al Torneo Eusalp in programma in Trentino dal 16 al 20 giugno.

Tra i convocati figura anche il centrocampista del Vastogirardi Filippo Fraraccio, non nuovo a convocazioni nelle rappresentative nazionali. In passato ha già risposto alla convocazione della Under 15.

La convocazione premia il lavoro dell’allenatore Prosperi e dal suo staff e rende orgogliosa la società del presidente Di Lucente. Molisano di Isernia, Fraraccio è arrivato alla corte di Prosperi lo scorso agosto, facendosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, da qui la chiamata di Albanese.

I convocati cominceranno gli allenamenti lunedì prossimo dopo aver atteso l’esito dei tamponi cui sono stati sottoposti in questi giorni dopo il ritrovo al Mancini Park Hotel di Roma.

Questo l’elenco dei convocati appartenenti ai club di Serie D e dei campionati regionali:

Portieri:

Calicchia Emanuele (Manzanese)

Caviglia Lorenzo (Enotria)

Guadalupi Mario (Reggio Calcio)

Difensori:

Benedetti Gian Maria (Trento)

Biondo Fabio (Chieri)

Bottalico Samuele (Nick Calcio Bari)

Cecchi Niccolò (Sestese)

Chierusin Alberto (Montebelluna)

De Pasquale Danilo (Enotria)

Della Corte Francesco (Real Casarea)

Germano Alessandro (Alpignano)

Tinarelli Matteo (Reggio Calcio)

Centrocampisti:

Albanesi Alessandro (Atletico Azzurra Colli)

Fraraccio Filippo (Vastogirardi)

Larcher Hannes (Brixen)

Mollica Giuseppe (Segato)

Nardi Andrea (Aquila Montevarchi)

Porzi Ilario (Cannara)

Vitolo Francesco (Tau Altopascio)

Attaccanti:

Cantoni Simone (Savio)

Di Lonardo Antonio (Città di Fasano)

Kosiqi Christian (Cairese)

Mormile Pietro (Materdei)

Piermarini Tommaso (Foligno)

Saraz Matteo (Campus Eur)

Scilla Francesco (Reggio Mediterranea)

La delegazione della Rappresentativa è formata da:

Capo delegazione: Alessandro Pica

Vice segretario: Barbara Coscarella

Allenatore: Andrea Albanese

Vice allenatore: Erasmo Sabatini

Allenatore dei portieri: Roberto Cappelli

Preparatore dei portieri: Mattia Toffolutti

Medico responsabile: Diego Campolongo

Medico: Antonio Ammendolia

Fisioterapista: Fabio Bernasconi

Magazziniere: Walter Ciolli

Foto: Mauro Pietrangelo