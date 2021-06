TikTok, EURO 2020: ecco Ed Sheeran LIVE, FanZone a Roma e molto altro

Sempre più persone utilizzano quotidianamente TikTok per scoprire nuovi contenuti, divertirsi e condividere le proprie passioni. Lo sport, in particolare, offline quanto online è un argomento capace di catalizzare l'attenzione e ispirare la creatività di moltissimi utenti grazie anche alle potenzialità offerte dalla piattaforma, diventata una vera e propria nuova modalità di intrattenimento grazie alle sue caratteristiche uniche - esperienza a tutto schermo e sound-on – che la rende il luogo perfetto per vivere e condividere contenuti sportivi. Da tifosi ad atleti, da sportivi a dilettanti, su TikTok tutti gli amanti dello sport possono trovare un posto speciale dove confrontarsi sulla loro passione ed esprimerla in maniera creativa dando vita a contenuti unici e autentici.

"Una community curiosa, appassionata e in forte crescita che determina anche un costante aumento della creazione di contenuti legati al calcio e della loro condivisione", ha commentato Normanno Pisani, Head of Content and Partnership TikTok. "Solo nell'ultimo anno, le visualizzazioni degli hashtag dedicati al mondo dello sport sono quadruplicate, raggiungendo 1.5miliardi di visualizzazioni al giorno e, in particolare, i contenuti calcistici hanno superato 185 miliardi di visualizzazioni in totale fino a oggi".

La piattaforma è diventata una vera e propria fonte virtuale di informazioni sportive per scoprire le ultime notizie e tendenze, anche attraverso i video condivisi da creator e calciatori celebri. Questo specialmente in vista del calcio di inizio di UEFA EURO 2020 di cui TikTok è sponsor ufficiale: per la prima volta, una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza una delle maggiori competizioni internazionali e, per l’occasione, in programma un mese di attività in-app e offline che coinvolgeranno diversi attori per far vivere l’emozione del torneo.

Oltre al profilo ufficiale @euro2020 e l’hashtag #EURO2020, che conta già oltre 460 milioni di visualizzazioni, cercando “EURO 2020” in app, si potrà scoprire l'hub dedicato agli Europei con il countdown, le ultime notizie, i video e i più recenti trend.

Tutta la community potrà partecipare a EURO2020 su TikTok utilizzando gli effetti e i filtri speciali resi disponibili per condividere il proprio supporto alla Nazionale e organizzati in una nuova Tab dedicata nella sezione Effetti - e in costante aggiornamento. Da #EuroThropyTour per sollecare virtualmente la coppa, a #DivisaVirtuale per vestire i colori della propria nazionale, fino a #EqualGame per combattere il razzismo e sostenere la parità nel calcio.

Ad arricchire le sfide a centrocampo anche il TikTok UEFA EURO 2020 show, ovvero il palcoscenico prescelto da Ed Sheeran per esibirsi live su TikTok venerdì 25 giugno alle 22 (ora italiana). Un concerto, annunciato dal canale TikTok del cantautore britannico grazie anche all'aiuto dell’icona sportiva David Beckham, disponibile soltanto sul profilo TikTok del cantante @edsheeran e in diretta dallo stadio di casa il Portman Road di Ipswich Town, che offrirà al pubblico classici passati ma anche la primissima esibizione del nuovo singolo in uscita a breve. Un modo per celebrare l'unione tra musica e calcio e la partnership tra TikTok e UEFA, rafforzando il ruolo della piattaforma come casa per gli appassionati di calcio durante gli Europei e non solo.

La community: trend, calciatori e le #leggendedelcacio

Solo #Calcio conta 4.5 miliardi di visualizzazioni, #TikTokCalcio oltre 695M di visualizzazioni, #calciofemminile supera i 27M di visualizzazioni. A questi si aggiungono trend che hanno divertito e coinvolto numerosi tenti come il celeberrimo #DimmiDiCheSquadraSei (senza dirmi di che squadra sei) o #LeggendeDelCalcio, con il quale i creator condividono i nomi dei loro giocatori preferiti e raccontato le gesta che li hanno resi famosi e amati. Recentissimo anche #StitchCalcio, tramite il quale i creator della community possono mostrare le loro abilità con il pallone continuando l’azione del proprio campione o creator del cuore con la funzione Stitch.

Imperdibile anche #ForzaAzzurri, il trend che sarà lanciato l'11 giugno per invitare la community a sostenere la nazionale Italiana.

Tantissimi i contenuti creati anche dalle squadre di calcio, come quelle della Lega Serie A (@seriea) e di giocatori e giocatrici professionisti, come Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero), Marco Materazzi (@marcomaterazzi), Alessandro Nestra (@nesta), Filippo Inzagni (@pippoinzaghi), Luca Toni (@lucatoniofficial), Gianluca Zambrotta (@gialucazambrotta), Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro), e tanti altri. Ma anche dai giovanissimi talenti come Anastasia Bagaglini (@anastasiafastfoot), diciannovenne di latina, terza in Europa e nel mondo per la disciplina del calcio freestyle che affascina la community con le sue acrobazie; e storie importanti come quella di Arturo Mariani (@arturomariani), nato senza una gamba, ma con una grande determinazione che lo hanno portato a far parte della Nazionale Italiana di Calcio Amputati e a partecipare ai mondiali di calcio amputati in Messico.

La partita prosegue anche offline: il campo FanZone di Roma e la campagna marketing

La gioia e la creatività dei creator su TikTok crescono con l’avvicinarsi del calcio di inizio di EURO2020. Per portare l’atmosfera anche fuori dalla piattaforma, TikTok, ospiterà un inconsueto ed emozionante torneo di calcio gabbia a Roma presso la FanZone di Piazza del Popolo in sei giornate a partire dall’11 giugno, data di esordio degli Europei.

Per tutta la durata della FanZone, dall’11 giugno a l’11 luglio 2021, la domination a bordo campo - nel cuore della Piazza - sarà dedicata a TikTok. Nella giornata inaugurale, inoltre, alle ore 15 di venerdì 11 giugno - scenderanno in campo i due campioni del mondo Marco Materazzi e Gianluca Zambrotta, UEFA Ambassador, insieme ad alcuni Top Creator italiani pronti a sfidarsi su un terreno di gioco verticale, con porte in 9:16 ispirate al formato distintivo di TikTok.

L’attivazione si inserisce nell’ambito di una campagna media globale, la prima per TikTok, dedicata a EURO2020.

Le opportunità per le aziende

Non solo community, calciatori e tifoserie, TikTok e lo sport offrono opportunità anche per le aziende per creare, ancora una volta, contenuti rilevanti e in grado di intercettare le audience di riferimento.

"Col tempo TikTok si è imposto come un vivace contenitore di contenuti sportivi. Non solo divertimento, ma anche informazione e intrattenimento, creato dagli utenti - appassionati, calciatori, squadre - ma anche brand che hanno trovato nuove modalità per raccontarsi e intercettare nuove audience sfruttando le soluzioni di marketing messe a disposizione da TikTok For Business” - commenta Giuliano Cini, Brand Lead, TikTok Italia.

Ne sono un esempio le attivazioni di brand come Acqua Lete e Goleador che hanno utilizzato TikTok per lanciare un forte messaggio ai tifosi. Acqua Lete, main sponsor della SSC Napoli, ha deciso di portare il supporto dei tifosi partenopei allo stadio Diego Armando Maradona, una delle case del calcio più vivaci al mondo realizzando un originale coro calcistico che racconta la passione degli appassionati per la propria squadra e lanciando l'Hashtag Challenge #CoroaCoreLete a cui hanno partecipato giocatori e tifosi. Perfetti Van Melle,invece, ha coinvolto i tifosi attorno al brand Goleador, prima in occasione del lancio della Goledor Tricolor nella nuova versione con i colori della bandiera italiana, e più recentemente con l'Hashtag Challenge #MosseDaBomber, per motivare ed ingaggiare la community italiana di amanti dello sport. AC Milan, per promuovere i servizi del suo premium partner Skrill, app di pagamenti digitali, ha lanciato un hashtag challenge #TAPANDMOVE per la community italiana.

La campagna #SwipeOutHate

In qualità di Official Partner dei Campionati Europei di Calcio UEFA 2020, la piattaforma si è impegnata a eliminare ogni forma di odio e razzismo così che l’esperienza del calcio continui a essere non solo divertente, ma anche sicura, proteggendola da chi tenta di diffondere odio e divisione. Per tale ragione, recentemente, è stata lanciata in tutta Europa la campagna #SwipeOutHate, un incoraggiamento rivolto alla community a unire le forze contro l’odio nel calcio utilizzando al meglio gli strumenti di sicurezza su TikTok.

