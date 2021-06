Avellino e Padova ripartono dall’ 1-1 dell’Euganeo alla caccia della finalissima per l’approdo in B.

Non vale più la regola del miglior posizionamento in classifica: in caso di pari (con qualsiasi punteggio) ci saranno supplementari ed eventuali rigori.

A questo Link formazioni ufficiali ed il live del match.