Il Savoia vince e va ai playoff, Caso Naturale mette il Nola k.o.

Il Savoia piega il Nola e si qualifica aritmeticamente alla fase playoff; sconfitta per il Nola.

La cronaca (a cura dell'ufficio stampa del Savoia) - Inizia la gara. A 4’ angolo per i padroni di casa, ma il colpo di testa di Pantano è impreciso. Al 6’ si vede in avanti il Savoia, ottima palla di Caso Naturale per Depetris che manca l’appuntamento con la rete. Un minuto più tardi Bianchi in vantaggio. Ottima azione di De Rosa che cerca e trova Depetris, la punta sponda per Caso Naturale che di prima trova una rete meravigliosa. E’ 1-0.

Al 14’ ancora i Bianchi in avanti, cross di Depetris per Caso Naturale che colpisce di testa, ma blocca Fasan. Fase centrale della gara combattuta. Alla mezz’ora occasione per il Nola: azione personale di La Monica, bravissimo Esposito M. a negare la rete. Al 43’ ci prova il Savoia con De Rosa, palla alta. Finito il primo sul risultato di 0-1.

Inizia la ripresa. Al 2’ ci provano i Bianchi con un colpo di testa di De Rosa, palla di poco fuori. Al 7’ azione personale di Correnti, libera la difesa di casa. A 13’ Nola in avanti con un calcio d’angolo, Esposito G. impatta la palla di testa che si perde sul fondo. Fase combattuta della gara ma priva di occasioni da rete nitide da entrambe le parti.

Al 34’ occasionissima per gli ospiti. Angolo di Liccardo colpisce di testa Cipolletta, palla fuori di un soffio. Al 39’ azione personale di D’Angelo per il Nola che cerca il pareggio, il suo tiro è però alto. Dopo quattro minuti di recupero finisce la fata con il risultato di 1-0 per il Savoia.

Nola: Fasan, Angeletti (43’st Coppola), Pantano, Caliendo, Baratto, Russo (1’st Rizzo), Alvino, Acampora, Esposito G., Sannia (1’st D’Angelo), La Monica (14’st Gassama). A disposizione: Torino, Sannia, Esposito P., Sellitti, Vaccaro. Allenatore: Gaetano Fasano.

Savoia: Esposito M., Liccardo, Poziello, Russo (1’st Correnti), De Rosa, Riccio, Depetris (32’st D’Ancora), Manca, Cipolletta, Caso Naturale, Kyeremateng (13’st Tarascio). A disposizione: Mancino, Boccioletti, Caiazzo, Mekki, Sorrentino, Stallone. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Marcatori: 7’pt Caso Naturale (S);

Ammoniti: 9’pt Esposito G. (N); 12’pt De Rosa (S); 29’pt Acampora (N); 34’pt Russo (S); 10’st Liccardo (S), 16’st Angeletti (N); 23’st Esposito M. (S);

Recupero: 1’pt; 4’st.