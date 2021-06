Nuova idea di mercato per il Catanzaro del futuro. Le aquile, stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, hanno messo nel mirino il terzino sinistro Alberto Tentardini. Il classe '96 nativo di Como, è reduce da due ottime stagioni con la maglia del Teramo e chissà che non possa sposare il progetto giallorosso nelle prossime settimane.