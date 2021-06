Potenza, rapporti incrinati tra Fontana e Caiata Critiche dai tifosi

Il tira e molla tra Caiata e Fontana comincia a non piacere più. La tifoseria da ieri ha mosso le prime critiche sui social sugli ultimi sviluppi societari del Potenza. Le intenzioni di Fontana di voler cedere all'avvocato Sergio Mauro e la contromossa di Caiata di cedere gratuitamente alla nuova associazione non piacciono ai tifosi che esigono soltanto chiarezza per il futuro del club rossoblu. In ogni caso si sta lavorando per l'iscrizione al campionato della squadra del capoluogo di regione, mentre secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata attraverso le proprie colonne le questioni societarie, l'eventuale cessione delle quote e l'ingresso di altri soggetti saranno "trattati" in un secondo momento.