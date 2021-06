Italia. Pellegrini: "Sono amareggiato ma farò il tifo fino alla fine"

Lorenzo Pellegrini ha dovuto dare l'addio al suo sogno europeo con la nazionale azzurra: il problema al flessore, ricaduta di quello accusato dopo il derby capitolino dello scorso 15 maggio, non gli consentirà di essere agli ordini del C.t. Mancini. Al suo posto è stato già richiamato Gaetano Castrovilli e inviata la richiesta di sostituzione alla UEFA.

Il centrocampista della Roma ha salutato i suoi compagni dal suo profilo Instagram: "Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta… ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme".