Con un telegrafico e scarno comunicato, pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Benevento annuncia che nella prossima stagione si avvarrà della collaborazione del dottor Enrico D'Andrea. Nessun accenno al dottor Stefano Salvatori che, di fatto, non sarà più il medico sociale della compagine giallorossa: il suo contratto era in scadenza e non è stato rinnovato.

D'Andrea è un fisiatra ed è reduce da un'esperienza pluriennale con il Napoli.