Italia. Anche il Frecciarossa si tinge di azzurro per la Nazionale

Il Gruppo FS Italiane ha messo a disposizione uno speciale Frecciarossa con una livrea ispirata dalla Nazionale Italiana e che ha portato la truppa di Mancini da Firenze a Roma in vista dell'esordio di domani sera contro la Turchia all'"Olimpico".

A campeggiare sulla fiancata laterale la scritta "Uniti da un'unica passione: l'Italia". Lo stesso treno è già stato utilizzato per l’amichevole della scorsa settimana e trasporterà la squadra azzurra anche in occasione delle prossime due gare contro Svizzera e Galles.

Questo treno speciale non sarà utilizzato solo per trasportare la Nazionale ma verrà impiegato anche per gli spostamenti quotidiani dei normali viaggiatori per i quali saranno previste anche particolari e specifiche iniziative.

Credits: Getty for Figc.