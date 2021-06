Nuovo reclamo del Lavello per la gara di Tito A Taranto sperano

A Lavello, ma soprattutto a Taranto sperano in un ribaltamento della prima decisione del giudice sportivo. Il club lavellese ha presentato un nuovo reclamo per l'omologazione del terreno di gioco del Mancinelli di Tito nella gara persa contro il Picerno per 3-1 lo scorso 11 aprile dopo la respinta del ricorso. Si legge nel comunicato ufficiale che “In data 4 giugno la Corte Sportiva D’Appello Nazionale III Sezione, attraverso apposita ordinanza, ha disposto che il Dipartimento Interregionale LND debba confermare se nelle more della conclusione del procedimento di riomologazione e in assenza di provvedimenti di revoca della pregressa omologazione, il campo da gioco in oggetto risulti regolare ai fini dello svolgimento della gara. È che gli accertamenti sopra indicati siano effettuati e comunicati entro e non oltre il giorno 7 giugno p.v.”. Nelle prossime ore è atteso il verdetto che dovrà confermare o ribaltare la prima sentenza del giudice sportivo.