Taranto, cresce l'attesa: test in famiglia con la Juniores

Cresce l'attesa per Lavello-Taranto, che deciderà con molta probabilità le sorti del girone H. La compagine ionica e il Picerno arrivano all'ultima curva, a distanza di un punto, e si giocano tutto rispettivamente contro i gialloverdi, che hanno bisogno di punti per agguantare i playoff, e il Gravina. Intanto, Giuseppe Laterza predica calma e concentrazione per l'ultima e decisiva battaglia che decreterà il verdetto di una stagione lunghissima e preparata nel migliore dei modi sin dal mese di agosto.

Il gruppo continua a lavorare, dunque, in vista della gara contro il Lavello. Nella giornata di oggi è andato in scena il test con la Juniores rossoblù. Domani, nell'anti-vigilia dell'ultima partita di Serie D, è in programma doppia seduta per mettere benzina per l'ultimo sprint, quello decisivo.