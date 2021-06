Benevento. Caserta si fa attendere troppo, pronto il piano B

La "telenovela" tra Fabio Caserta ed il Perugia non è ancora finita: il tecnico e la società umbra non sono riusciti ancora a trovare un accordo per rescindere il contratto che lega l'ex Juve Stabia al sodalizio del presidente Santopadre.

Alla vicenda, assistono interessati il Benevento e Massimo Alvini: la società giallorossa perché aspetta la rescissione di Caserta per annunciarlo come nuovo tecnico; l'ex allenatore della Reggiana per assumere la guida tecnica del "Grifo".

Ovviamente l'attesa ed i continui rinvii non fanno piacere sia al Perugia che al Benevento: entrambe le società, infatti, non possono cominciare a fare mercato senza avere la certezza di chi sarà l'allenatore. E' normale, quindi, che il Benevento si stia guardando intorno alla ricerca di una valida alternativa.

Il nome sarebbe quello di Roberto D'Aversa, reduce anch'egli dalla retrocessione in B con il Parma. Un Parma che D'Aversa aveva guidato dalla Serie C fino alla promozione in Serie A con tanto di due salvezze centrate. Il fine settimana sarà decisivo: se Caserta non dovesse liberarsi dal Perugia il Benevento virerebbe con decisione sull'ex tecnico dei ducali.