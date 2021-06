Rieti-Campobasso: aperta la prevendita. 400 i tagliandi disponibili

Buone notizie per il popolo rossoblù, la Commissione di Pubblico Spettacolo riunitasi questa mattina, ha dato parere favorevole alla vendita dei biglietti per la gara Rieti-Campobasso in programma alle ore 16:00 di domenica allo stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno”.

Ai supporters molisani, cui è stata assegnata l’intera gradinata, sono stati riservati 400 tagliandi che potranno essere acquistati esclusivamente via internet sulla piattaforma ETES, (questo il link) o presso l’Antica Tabaccheria Tizzano in piazza G. Pepe, 41 a Campobasso.

I tifosi di casa, invece, potranno anche ricevere i biglietti in via cartacea presso la Segreteria dello stadio entro le ore 12 di domenica.

La società di casa sta contattando tutti gli abbonati, che potranno stampare il biglietto direttamente in Segreteria dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di venerdì 11 o dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 di sabato 12 giugno.

C’è grande attesa nelle due città. A Rieti perché si torna finalmente a seguire dal vivo gli amarantocelesti, a Campobasso perché la gara potrebbe valere la promozione in Serie C. Saranno numerosi i tifosi molisani che raggiungeranno il “Manlio Scopigno” da ogni parte d’Italia.

Ricordiamo, per chi non potrà seguire la squadra a Rieti, che la stessa sarà comunque trasmessa in diretta sui canali social delle due società a partire dalle ore 15.50 circa.