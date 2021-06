Rigettato il secondo ricorso del Lavello: il Picerno ha ancora ragione

Lavello e Taranto domenica saranno costretti a giocarsela per i rispettivi obiettivi. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha rigettato il secondo reclamo dando ancora una volta ragione al Picerno, difeso dall'Avvocato Lusi Vizzino, sulla questione stadio Mancinelli di Tito e ha confermato il 3-1 sul campo dello scorso 11 aprile. Questa la sentenza: "La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Salvatore Lo Giudice Vice Presidente, Daniele Cantini Componente, Paolo Del Vecchio Componente (relatore) e Franco Granato Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 giugno 2021 a seguito del reclamo numero RG 221/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S.D. Lavello avverso decisioni merito gara AZ Picerno S.r.l./U.S.D. Lavello dell’11.04.2021 il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC". Ora i fatti passeranno soltanto al campo quando mancano soltanto due giorni ai verdetti finali del campionato di serie D girone H.