Benevento. Caserta trova l'accordo per rescindere col Perugia

Fabio Caserta ed il Perugia si diranno definitivamente addio nelle prossime ore, il tecnico calabrese ed il presidente degli umbri Santopadre hanno trovato l'accordo per rescindere il contratto in essere che prevedeva la permanenza in biancorosso dell'ex Juve Stabia per altre due stagioni.

A rivelare il retroscena è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, che ipotizza anche la data della firma con il Benevento: l'allenatore dovrebbe arrivare in città al massimo martedì per dare inizio alla sua nuova avventura. Ricordiamo che il Benevento aveva stabilito in domenica la dead-line per la risposta di Caserta, dopodiché avrebbe virato su altri obiettivi.